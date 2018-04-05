قائمة الشرف للاعبي الأهلي أبطال إفريقيا للطائرة للرجال

ضمت قائمة الشرف للفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي والتي فازت بلقب بطولة الأندية الأفريقية كلا من: محمد مصيلحي المدير الفني، وتامر مجدي المدرب العام، ومحمود عبد الحميد جمعة المدرب، ومحمد زكريا محلل الأداء، وأبو الحسن عبد المجيد مخطط الأحمال، وهيثم عاطف طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي مدلك الفريق، وخالد أبو زينة المدير الإداري، وأيمن علي إداري الفريق.



وضمت قائمة الفريق 14لاعبا هم: عبدالله عبدالسلام – عبداللطيف عثمان – عبدالحليم عبو– عبدالرحمن حسين – محمد عادل – أحمد عبدالعال – حسام يوسف – محمد عبدالمنعم – أحمد قطب – أحمد سعيد – شكري الجويني – يوسف الصافي – محمد معوض – محمد رمضان.



وكان فريق النادي الأهلي الأول للكرة الطائرة للرجال، قد فاز مساء اليوم، الخميس، ببطولة إفريقيا للأندية التي نظمها علي مدار الأيام الماضية و اختتمت منذ قليل بتغلبه علي فريق طلائع الجيش بثلاثة اشواط نظيفة في المباراة النهائية ليتربع علي عرش القارة السمراء.