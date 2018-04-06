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"حب الوطن" ينظم مجموعات لتوعية العمالة غير المنتظمة بالمناطق العشوائية..صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:04 ص
ائتلاف حب الوطن
ائتلاف حب الوطن
معتز الخصوصى
عقد ائتلاف "حب الوطن" اجتماعا للعمالة غير المنتظمة بحضور المهندس حمدي حبيب مدير عام وزارة البترول"" البتروكيماويات"" وبحضور روابط العمالة غير المنتظمة، وتم مناقشة آخر التطورات بالنسبة للإحصائيات الأولية للاستمارات المجمعه للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

وتم الاتفاق على عمل مجموعات للنزول إلى المناطق العشوائية لتوعية العمالة الغير منتظمة بها وجذبهم لملئ الاستمارات بعد توعيتهم بأهمية تطورات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجهاته لهذه الفئة.
"حب الوطن" ينظم مجموعات لتوعية العمالة غير المنتظمة بالمناطق العشوائية..صور
"حب الوطن" ينظم مجموعات لتوعية العمالة غير المنتظمة بالمناطق العشوائية..صور
"حب الوطن" ينظم مجموعات لتوعية العمالة غير المنتظمة بالمناطق العشوائية..صور
"حب الوطن" ينظم مجموعات لتوعية العمالة غير المنتظمة بالمناطق العشوائية..صور
"حب الوطن" ينظم مجموعات لتوعية العمالة غير المنتظمة بالمناطق العشوائية..صور
"حب الوطن" ينظم مجموعات لتوعية العمالة غير المنتظمة بالمناطق العشوائية..صور

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