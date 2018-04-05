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"استرداد أراضي الدولة" تحدد نوعية "المقننة أوضاعها".. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:22 م
محمد حلمي
محمد حلمي
هاني حسين
قال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، عضو اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن هناك تفويضا لكل محافظ لقبول طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد، وهناك متابعة دورية لمكاتب التعمير في المحافظات.

وأضاف "حلمي" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تقنين الأراضى التي تتضمن منشآت صالحة هندسيا، أو مزروعة زراعة مستقرة، مؤكدا أنه لا يتم تقنين الأراضي البور.

وتابع:" الرئيس السيسي رغب في التصالح مع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين الأوضاع بإنشاء لجنة استرداد الأراضي".

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