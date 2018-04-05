شاهد ..مراسم تتويج «رجال» طائرة الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية
الخميس 05/أبريل/2018 - 09:23 م
توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الاهلي ببطولة افريقيا للاندية للمرة الـ13 فى تاريخه مساء اليوم بعدما تغلب على فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لاشئ ، فى المباراة النهائية التي جرت بين الفريقين على صالة عبد الله الفيصل بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.
وحصد نادي سموحة المركز الثالث خلف كل من الأهلي البطل ، وفريق طلائع الجيش الوصيف.
ونال لاعبو الأهلي أغلب الجوائز الفردية فى البطولة كالتالي :
أحمد سعيد لاعب الأهلي أفضل ضارب .
محمد عادل لاعب الأهلي أفضل حائط صائد
احمد عبد العال لاعب طلائع الجيش أفضل مدافع حر "ليبرو" .
أحمد قطب لاعب الأهلي المصاب أفضل لاعب فى البطولة باستثناء المباراة النهائية تكريما له.
عبد الله عبد السلام لاعب الأهلي أفضل لاعب فى البطولة رسميا .
احمد صلاح لاعب طلائع الجيش توج بجائزة أفضل إرسال.
ادهم محرم لاعب سموحة توج بجائزة أفضل استقبال.
عبد الرحمن السويحلي لاعب سموحة أفضل صانع العاب .