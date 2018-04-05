شاهد ..مراسم تتويج «رجال» طائرة الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الاهلي ببطولة افريقيا للاندية للمرة الـ13 فى تاريخه مساء اليوم بعدما تغلب على فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لاشئ ، فى المباراة النهائية التي جرت بين الفريقين على صالة عبد الله الفيصل بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.



وحصد نادي سموحة المركز الثالث خلف كل من الأهلي البطل ، وفريق طلائع الجيش الوصيف.



ونال لاعبو الأهلي أغلب الجوائز الفردية فى البطولة كالتالي :



أحمد سعيد لاعب الأهلي أفضل ضارب .

محمد عادل لاعب الأهلي أفضل حائط صائد

احمد عبد العال لاعب طلائع الجيش أفضل مدافع حر "ليبرو" .

أحمد قطب لاعب الأهلي المصاب أفضل لاعب فى البطولة باستثناء المباراة النهائية تكريما له.

عبد الله عبد السلام لاعب الأهلي أفضل لاعب فى البطولة رسميا .

احمد صلاح لاعب طلائع الجيش توج بجائزة أفضل إرسال.

ادهم محرم لاعب سموحة توج بجائزة أفضل استقبال.

عبد الرحمن السويحلي لاعب سموحة أفضل صانع العاب .