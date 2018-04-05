محمد مصيلحي: لقب بطولة إفريقيا للطائرة «إنجاز كبير» للأهلى

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، أن لقب بطولة إفريقيا إنجاز كبير، بعد أن حافظ الفريق على اللقب الذي حصل عليه في الموسم الماضي.



وأشار إلى أن الفريق كان لديه إصرار كبير على إثبات أن المستحيل ليس أهلاويًا، وأن الحفاظ على البطولة أمر لا بديل عنه في الأهلي.



وأكد "مصيلحي" أن لقب البطولة تحقق رغم الصعاب التي تمثلت في الإصابات التي ضربت الفريق في البطولة.



وفاز الأهلي ببطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على طلائع الجيش 3-صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على صالة الأمير عبد الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في ختام البطولة التي نظمها الأهلي على مدار الأيام الماضية، واختتمت منذ قليل.