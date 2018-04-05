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رياضة

محمد عبد المنعم: بطولة إفريقيا للطائرة هدية لجماهير الأهلى

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:24 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عبر محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في الفوز بلقب بطولة إفريقيا للطائرة.

وفاز الأهلي ببطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على طلائع الجيش 3-صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على صالة الأمير عبد الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في ختام البطولة التي نظمها الأهلي على مدار الأيام الماضية، واختتمت منذ قليل.

وأوضح محمد عبد المنعم، أن اللقب هدية للجماهير التي دعمت الفريق وساندته في أصعب الأوقات، مشيرًا إلى أن دعم الجماهير كان له دور كبير في الفوز باللقب، خاصة في ظل الظروف الصعبة وإصابة بعض اللاعبين.

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