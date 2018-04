موجز هوليوود .. ميريل ستريب تبدأ تصوير مسلسل Big little lies مع نيكول كيدمان..دواين جونسون ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية 2020 ..وهذه حقيقة عودة كريستين ستيوارت لـ باتيسنون .. صور

كيم كاردشيان تنشر أول صورة عائلية لأبنائها

آن هاثاواي تستعد لدور جديد بزيادة وزنها



كشفت النجمة العالمية آن هاثاواي عن خضوعها لنظام غذائي معين وقيامها ببعض التمارين الرياضية من أجل كسب وزنا زائدا في فترة قصيرة استعدادا لدور في فيلم جديد.



وتشارك " هاثاواي" في بطولة فيلم oceans 8 و هو استكمالًا لسلسلة أفلام "oceans" حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسة، والذي شارك في بطولته جوليا روبرترس، جورج كلوني، مات ديمون و براد بيت.



ومن المقرر أن يشارك النجم العالمي جورج كلوني في إنتاج الفيلم،وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من النساء يخططن لسرقة متحف فني في ولاية نيويورك.



كشف القائمون على المسلسل الامريكي الشهير Big little Lies عن أول المشاهد التي تجمع بين النجمة العالمية ميريل ستريب،التي انضمت حديثا للعمل، والنجمة العالمية نيكول كيدمان.



وظهرت ميريل التي تجسد دور والدة زوج نيكول برفقة مجموعة من الاطفال وهم يشاهدون شيئا على آي باد، خلال صورة نشرتها الصفحة الرسمية للمسلسل عبر "فيس بوك" بتعليق مقترن : " العائلة هي كل شيء".



تدور احداث Big little Lies الذي حصد العديد من الجوائز بـ" جولدن جلوب" فى اطار دراما كوميدي سوداء حول 3 أمهات لأطفال صغار في الروضة تتعرض حياتهم التي تبدو رائعة للغاية لتغير كبير للغاية وتنقلب رأسًا على عقب عندما يتم ربطهم بجريمة قتل.



شوهد الممثل الامريكي تشانينج تاتوم لاول مرة منذ إعلان خبر انفصاله عن زوجته جينا ديوان، وهو يحمل ابنتهما " ايفيلي" على كتفيه وبعض الاغراض المنزلية.



ومن خلال تلك الصورة، أكد تشانينج أن الانفصال لن يؤثر على علاقته بابنته الوحيدة، وانه سيظل يعتني بها ويمارس دور الاب بشكل كامل دون تقصير.



وأكد الثنائي الشهير من خلال بيان تم نشره عبر موقع انستجرام أن علاقتهما ستستمر كما هي مليئة بالحب والاحترام، لافتين إلى أن الزواج هو مجرد رحلة وانتهت بينهما، والآن هما يعيشان أجمل الايام سويان.



يذكر أن تشانينج تيتوم وجينا ديوان أنجبا طفلتهما إيفرلي منذ 5 سنوات.



نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان صورة عائلية تجمعها بزوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست واطفالها الثلاث نورث، سانت و شيكاجو من خلال جلسة تصوير جديدة.



وعلقت " كيم" عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" : لا اعلم حقيقي انتم تفهمون كم هي صعبة لالتقاط صورة عائلية جيدة، وكل هذا ما فعلته قبل ان يبكي ابنائي الثلاثة، واعتقد اني بكيت ايضًا".



يشار إلى أن الأم البديلة لـ"كيم" وضعت شيكاجو 15 يناير الماضي عن طريق عملية تأجير الأرحام بسبب عدم قدرة كيم على الإنجاب بسبب تعرضها للنزيف أثناء ولادتها لطفلها سانت.



وفجر دواين جونسون مفاجأة من العيار الثقيل عن تأهيله لخوض الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020، خلال حضوره العرض الخاص لفيلم the Rampage بمدينة لوس أنجلوس الامريكية.



وقال "دوين" انها يحضر الكثير من الاجتماعات مع خبراء سياسيين ولكنه لا يزال حائرا عن فكرة تغيير مهنته ودخول عالم السياسية،مؤكدا بانه اصبح في مأزق بسبب ذلك الامر.



وأضاف نجم فيلم Fast & Furious ان فكرة ترشحه للانتخابات الرئاسية جاءت بناء على طلب عدد كبير من الاشخاص،لافتا الى ان افضل شيء يفعله الان هو تعلم كل شيء يتعلق بهذا القرار بقدر الامكان.



رفضت النجمة العالمية كريستين ستيوارت التعليق على الانباء التي ترددت حول عودتها من جديد لحبيبها السابق الممثل الامريكي روبرت باتينسون، وانهما يلتقيان في السر دون علم وسائل الاعلام.



وكانت ستيوارت في أكثر من حوار صحفي أنها نادمة على خيانة " باتينسون" مع المخرج روبرت ساندرز اثناء تصوير فيلمها "snow white and hunts man"، حيث شوهدا في لحظات حميمية اثناء تصوير كواليس الفيلم.



وكريستين ستيوارت دخلت في علاقة مع روبرت باتيسنون اثناء تقديمهما سلسلة افلام "Twilight".



بينما كشف مصدر مقرب من النجمة الامريكية جينفير جارنر عن أنها تريد الاستقرار والاقدام على خطوة الزواج مرة ثانية، بعد انفصالها عن زوجها النجم العالمي بن أفليك.



وقال المصدر وفقا لما جاء في موقع "ET" الاجنبي إن جارنر لا تواعد أحدا خلال هذه الفترة،لافتا الى ان كل تركيزها يذهب لابنائها الثلاثة وحياتها واعمالها الفنية.



وأكد المصدر أن جارنر بمجرد التقائها بالشخص المناسب سوف تتزوج منه وتكمل معه الباقي من حياتها، بعد تجاوزها ازمتها مع " بن افليك" وخيانته لها مع مربية أطفالهما.



وكانت عدسات مصوري الباباراتزي التقطت منذ فترة صورًا لجارنر برفقة رجل – غير معروف الهوية- وسط شائعات بانها على وشك الدخول في علاقة جديدة.