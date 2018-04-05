هانى أبو ريدة: صلاح لاعب مبروك وأتمنى عودة تريكة.. والحضري أسطورة.. وهؤلاء بدائل كوبر.. فيديو

مصير عبدالله السعيد في المونديال فى يد الأهلى

محمد صلاح لاعب مبروك.. وأتمنى عودة "أبو تريكة"

حسام حسن ومدرب الأهلى بدائل كوبر حال رحيله

الحضرى أسطورة وعواد مجتهد والشناوى تأثر بمستوى الزمالك

متحيز لـ الثعلب الصغير وكنت سببا فى ضم لاعب شهير للزمالك

قال المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة إنه "لا علاقة له بأزمة عبدالله السعيد لاعب النادى الأهلى وتوقيعه لنادى الزمالك"، لافتا إلى أن موقف الأهلى سليم من الناحية القانونية ولفت عبر تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب قام بالتجديد الى النادى وفقا لرغبته، مشيرا الى أنه فوجئ بتواجد عبدالله السعيد فى مقر الجبلاية لتوثيق عقده.أشار إلى أن الأزمة فى توقيع عبدالله السعيد للزمالك أنه فى حال تقدم أى شكوى سوف يخضع الى اللوائح المتبعة داخل الاتحاد واتخاذ اللازم منوها الى أنه لا يوجد أى تصريح رسمي بتجميد اللاعب من جانب النادى الاهلى، مشيرا الى أن عدم خضوعه للتدريبات سوف يؤثر على مشاركته ضمن صفوف منتخب مصر الاول باعتباره احد الأعمدة الرئيسية للفراعنة الكبار، مشددا على أنه سوف يتحدث مع مسئولى القلعة الحمراء من أجل إنهاء أزمته.وأكد أبوريدة أنه "يعشق محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطنى"، لافتا الى أنه "كان حزينا لخسارة وائل جمعة صخرة دفاع الأهلى فى انتخابات الجبلاية الأخيرة"، وقال أنه "يتمنى عودة ابوتريكة باعتباره ساهم فى منح مصر بطولات عديدة"، مشيرا الى أن "محمد صلاح بمثابة ظاهرة فى العالم".وتابع : محمد صلاح لاعب مبروك ومنحه الله كرما من فضله فى تسجيل الأهداف، مضيفا أنه "يمنح زملاءه طاقة إيجابية ومتواضع للغاية"، لافتا الى أن صلاح نجح فيما تقوم به وزارة السياحة منذ أمد بعيد بنجوميته وأخلاقياته فى الخارج منوها إلى ان عودة الجماهير سوف تكون الموسم المقبل لافتا إلى أنه حزين على موقف الزمالك فى الدورى الممتاز.شدد ابوريدة على أن تألق محمد صلاح فى أوروبا يفتح الباب أمام اللاعبين المحليين للاحتراف لافتا الى أنه تحدث إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطنى للبقاء لقيادة الفراعنة الكبار فى تصفيات امم افريقيا فى الكاميرون لافتا الى أن الاتحاد المغربي قاموا بالتجديد للفرنسي هيرفي رينارد مدرب أسود الأطلس لمدة 4 سنوات مشيرا الى أن المدرب الأجنبي هو البديل فى حالة رحيل كوبر عن المنتخب خلال الفترة المقبلة مضيفا الى أن الثنائى حسام حسن مدرب المصرى وحسام البدرى مدرب الاهلى.وأكد رئيس الجبلاية أن عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى أسطورة فى عالم حراسة المرمى، لافتا إلى أنه لا توجد أزمة فى حراسة عرين الفراعنة الكبار فى مونديال روسيا وقال إن الحراس فى التدريب متعاونين ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلى من الحراس المتميزين، لافتا إلى أن محمد عواد حارس مجتهد جدا إلى جانب أحمد الشناوى حارس الزمالك يجتهد فى التدريبات.أشار إلى أنه لا يتدخل فى التشكيل الخاص بمنتخب الفراعنة الكبار، لافتا إلى أن مستوى أحمد الشناوى حارس الزمالك تأثر بـ إخفاقات المارد الأبيض موضحا إنه متحيز للثعلب الصغير حازم إمام عضو مجلس الجبلاية، لافتا إلى أنه يفضل محمد صبرى لاعب الزمالك السابق.وأضاف أنه كان سببا فى ضم الزمالك للاعب محمد صبرى وفى أول مشاركة له بقميص المارد الأبيض أحرز هدفا مشيرا الى أنه يفضل الثنائى محمد زيدان ومحمد شوقى لاعبا منتخب مصر الوطنى السابق، مشيرا إلى أنه يعرف والده زيدان وتناقش مع خاله فى ارتدائه قميص الفراعنة الكبار إبان عهد حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الأول.