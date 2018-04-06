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برلمان

"المحافظين": إجراء انتخابات المحليات التزام دستوري.. وإشكاليتان تواجه قانون الإدارة المحلية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 08:02 ص
أحمد حنتيش المتحدث
أحمد حنتيش المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين
معتز الخصوصى
طالب أحمد حنتيش المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين ومساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام بسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية اتفاقا مع النص الدستورى بإجرائها خلال 5 سنوات بعد إقرار الدستور ، وبالتالى فإن إجراء انتخابات المحليات هو التزام دستوري.

وأكد حنتيش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البرلمان كان مقصرا فى إصدار قانون الإدارة المحلية، بعد إرسال مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية لأكثر من عام ونصف ، مشيرا إلى أننا نواجه إشكاليتين بالنسبة قانون الإدارة المحلية الأولى تتمثل فى القوائم المطلقة المغلقة ، والتى تهدر 49 % من الأصوات فى مجتمعات قبلية، والإشكالية الثانية تتمثل فى التقسيم الإدارى للمحافظات وعدم تأثيره على وجود طعن على انتخابات المحليات.

وطالب المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين ومساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام المركزية بضرورة تفعيل مبدأ اللامركزية فى قانون الإدارة المحلية، مشيرا الى اننا كحزب عقدنا أكثر من دورة تدريبية لأعضائنا فى المجالس المحلية على كيفية إدارة الحملات الإنتخابية والتحرك على الأرض وشرح قوانين الإدارة المحلية لأعضاءنا.

واختتم: سنحدد عدد مرشحى الحزب فى انتخابات المحليات المقبلة ، فى ضوء إصدار البرلمان لقانون الإدارة المحلية.

وقال المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، إن انتخابات المحليات سيتم إجراؤها فى النصف الأول من عام ٢٠١٩، عقب إقرار البرلمان لمشروع قانون الإدارة المحلية.

وأوضح حسب الله ــ فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ــ ، أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيعقبه خروج لائحته التنفيذية بعد خمسة أشهر بعدما يصدره رئيس الجمهورية رسميا.

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