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فكر دينى

أستاذة بالأزهر: الرسول الكريم خصص للنساء يوما للتعليم.. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:03 ص
الدكتورة سماح عزب
الدكتورة سماح عزب أستاذ التفسير بجامعة الأزهر
محمد شحتة
قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الرسول الكريم خصص للنساء يوما للتعليم بناء على طلبهن، وهذا دليل على إعطاء المرأة الحق فى التعليم منذ القدم.

وأضافت عزب، فى حوارها لـ"صدى البلد"، أن أم سيدنا الإمام مالك كانت تعده أثناء ذهابه للدرس وتقول له "تعلم من أدب ربيعة" وظلت تشجعه على حسن الاستماع والتعلم، وكذلك أم الإمام الشافعي، وهذا يدل على فهمها وتقديرها للعلم والعلماء وهذا لن يخرج إلا من أم مثقفة ومتعلمة.

وأشارت إلى أن دور الأم ليس الطعام والشراب فقط وإنما التربية الحسنة والتعليم على الأمور التي تنفعه في الدنيا والآخرة وأولها الأخلاق الطيبة، منوها أن السيدة المروزية كان يأتيها الناس من كل مكان حتى يتعلموا صحيح البخارى.
أستاذة بالأزهر: الرسول الكريم خصص للنساء يوما للتعليم.. فيديو
أستاذة بالأزهر: الرسول الكريم خصص للنساء يوما للتعليم.. فيديو
أستاذة بالأزهر: الرسول الكريم خصص للنساء يوما للتعليم.. فيديو
أستاذة بالأزهر: الرسول الكريم خصص للنساء يوما للتعليم.. فيديو
أستاذة بالأزهر: الرسول الكريم خصص للنساء يوما للتعليم.. فيديو
أستاذة بالأزهر: الرسول الكريم خصص للنساء يوما للتعليم.. فيديو
أستاذة بالأزهر: الرسول الكريم خصص للنساء يوما للتعليم.. فيديو
أستاذة بالأزهر: الرسول الكريم خصص للنساء يوما للتعليم.. فيديو
أستاذة بالأزهر: الرسول الكريم خصص للنساء يوما للتعليم.. فيديو

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