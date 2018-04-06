تعرف على 4 مصادر تمد الجسم بفيتامين (د) يجب تناولها يوميا

يعد فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، و يلعب دورا في العديد من وظائف الجسم الهامة، ومن المعروف أنها تعمل مع الكالسيوم في جسمك للمساعدة في بناء والحفاظ على عظام قوية، كما يشارك فيتامين (د) في تنظيم الجهاز المناعي والخلايا ، حيث يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان.



ربما يكون فيتامين (د) أهم المغذيات عند مناقشة صحة العظام أو الجهاز المناعي، ولا يقتصر الاستهلاك الكافي للفيتامين D على الحفاظ على صحة العظام والجهاز المناعي فحسب، بل يعتقد أيضًا أنه يمنع عددًا من الحالات الصحية الخطيرة.



ويعرف نقص فيتامين (د) بأنه يسبب الكساح (العظام الهشة) عند الأطفال ، وهي حالة لا يتم فيها تقوية نسيج العظام، وغالبًا ما تؤدي هذه الحالة إلى هشاشة العظام وتشوهات الهيكل العظمي ، وكثيرًا ما تتزامن مع زيادة خطر الإصابة، ومع ذلك ، فإن الأبحاث الأكثر حداثة تكشف الصلة بين نقص فيتامين (د) ومجموعة من الحالات الصحية الأخرى.



وتشير الأبحاث إلى أن فيتامين (د) قد يلعب دورًا في الوقاية والعلاج من ارتفاع ضغط الدم والنوع 1 ومرض السكري من النوع 2 والتصلب المتعدد (MS) وارتفاع ضغط الدم، وبالنظر إلى أهمية تناول فيتامين د.



لذا سنقوم بإدراج بعض المصادر الشائعة للمغذيات، وتذكر أن تحصل على الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين (د) على أساس يومين والتي تجدها في:



1- ضوء الشمس:

وذلك بالتعرّض المباشر لها يوميًّا لمدة عشر دقائق، وخاصةً الوجه والكفّين مع مراعاة عدم وضع واقي للشمس عند التعرض لها لكي يستفيد الجسم منها وذلك بتكوين النمط الثالث من فيتامين د تحت الجلد، والنمط الثاني منه في النبات.



2- المصادر الحيوانية:

البيض وزيت كبد الحوت، والأسماك، والحليب والجبن والزبدة.



3- المصادر النباتية:

الحبوب الكاملة كالقمح والشعير والذرة.



4- المشروبات:

عصير البرتقال يحتوي على فيتامين د، والحليب الذي يرتكز على النبات.