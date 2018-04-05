أموال القذافي تثير ضجة سياسية في دولة أوروبية بعد فرنسا

مازالت علاقات الزعيم اليبي الراحل معمر القذافي بزعماء أوروبيين تثير مشكلات سياسية لهم فبعدما أوقفت السلطات الفرنسية في وقت سابق الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي بشأن مزاعم تمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال ليبية.



شهدت الأوساط السياسية في أوكرانيا حالة من الجدل تسبب فيها علاقة الزعيم الليبي الراحل برئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو، حيث تجري السلطات تحقيقات بشأن تمويله حملتها الانتخابية بمبلغ 4 ملايين يورو قبل عام من الإطاحة به.



ووفقا لقناة 218 الليبية، نفت تيمو شينكو التى أصبحت حاليا زعيمة المعارضة تلك الاتهامات التى وجهها عدد من النواب الأوكرانيين خلال طلب رسمي إلى مكتب مكافحة الفساد للتحقق من صحتها.



ولفتت القناة الليبية أن صحيفة الشرق الأوسط نشرت تقريرًا حول توجه ممثل عن القذافي إلى العاصمة الأوكرانية كييف لتسليم المبلغ إلى يوليا بغرض دعم حملتها الانتخابية التي انتهت بالفشل.