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أسامة سرايا: أصعب شيء في الانتخابات أن ينافس الرئيس نفسه.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:44 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الصحفي، أسامة سرايا، إن خروج المصريين بالملايين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت رسالة واضحة الي باقي المصريين والعرب والعالم كله، أنهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج « 90 دقيقة»، علي فضائية «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أن خروج المصريين فوق 40%، أعطاها مظهر القوة، مؤكدا أن أصعب شئ أن ينافس الرئيس نفسه.

وأشار سرايا إلى أن المنافسة في الانتخابات هي التي تجذب المصريين إلى الانتخابات، لافتا إلى ان انتخابات الرئاسة في عهد الإخوان رغم أن المرشحين كانوا أكثر من 10 أفراد، كان العدد قريب من الانتخابات هذا العالم.

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