برلمانى: تدشين السعودية مشروعا سياحيا متكاملا على الحدود الشرقية ضربة قوية لتقزيم قطر

قال النائب جمال محفوظ ، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان أن إعلان السعودية تدشين مشروع سياحي متكامل على طول الحدود مع قطر، هو بمثابة ضربة قوية للكيان القطري على الحدود القطرية بهدف تقزيمه.



واكد محفوظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الدولة القطرية تقف بشكل عدائى ضد الدول العربية بشكل استفزازى، الأمر الذى تسبب فى قطع العلاقات بين عدد من الدول العربية معها نتيجة سياستها العدائية فى المنطقة العربية الداعمة للإرهاب.



وتوقع عضو لجنة الشئون العربية ان تكون هناك صفعات اخرى لقطر خلال الفترة المقبلة، لان قطر تحاول أن تصور للعالم أن مقاطعة الرباعى العربى ليس له أى تأثير عليها.



وكانت قد أفادت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الخميس، بأن السعودية ستدشن مشروعا سياحيا متكاملا على طول الحدود مع قطر، وأن هذا المشروع سينفذه تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات، وفي انتظار الموافقة الرسمية عليه وصدور التراخيص اللازمة، على أن يبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهرا فقط.



وقالت الصحيفة إن التكلفة المبدئية للمشروع قدرت بـ ٢.٨ مليار ريال، مشيرةً إلى أنه سيتم حفر قناة بحرية عملاقة تبدأ من مدينة سلوي إلى خور العديد، بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملًا وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية.



وأوضحت الصحيفة أن عرض القناة سيصل إلى 200 م وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كم ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 مترا، أقصى عمق للغاطس في حدود 12 مترا.

