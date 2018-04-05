ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: تدشين السعودية مشروعا سياحيا متكاملا على الحدود الشرقية ضربة قوية لتقزيم قطر

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:41 م
أمير قطر
أمير قطر
معتز الخصوصى
قال النائب جمال محفوظ ، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان أن إعلان السعودية تدشين مشروع سياحي متكامل على طول الحدود مع قطر، هو بمثابة ضربة قوية للكيان القطري على الحدود القطرية بهدف تقزيمه.

واكد محفوظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الدولة القطرية تقف بشكل عدائى ضد الدول العربية بشكل استفزازى، الأمر الذى تسبب فى قطع العلاقات بين عدد من الدول العربية معها نتيجة سياستها العدائية فى المنطقة العربية الداعمة للإرهاب.

وتوقع عضو لجنة الشئون العربية ان تكون هناك صفعات اخرى لقطر خلال الفترة المقبلة، لان قطر تحاول أن تصور للعالم أن مقاطعة الرباعى العربى ليس له أى تأثير عليها.

وكانت قد أفادت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الخميس، بأن السعودية ستدشن مشروعا سياحيا متكاملا على طول الحدود مع قطر، وأن هذا المشروع سينفذه تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات، وفي انتظار الموافقة الرسمية عليه وصدور التراخيص اللازمة، على أن يبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهرا فقط.

وقالت الصحيفة إن التكلفة المبدئية للمشروع قدرت بـ ٢.٨ مليار ريال، مشيرةً إلى أنه سيتم حفر قناة بحرية عملاقة تبدأ من مدينة سلوي إلى خور العديد، بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملًا وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية.

وأوضحت الصحيفة أن عرض القناة سيصل إلى 200 م وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كم ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 مترا، أقصى عمق للغاطس في حدود 12 مترا.

ترشيحاتنا

بأيادٍ مصرية قناطر أسيوط الجديدة تدخل الخدمة .. فيديو وصور

محافظ الغربية والمعلم والمسلماني وخالد علي يشاركون فى عزاء أحمد خالد توفيق بطنطا .. فيديو وصور

أسرار مؤسس لعبة «الحوت الأزرق».. وكيفية اصطياد الضحية حتى مرحلة الانتحار

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. لاعبو الأهلي بالـ "تي شيرت" الأسود

الخطيب يهنئ فريق كرة اليد بالأهلي بالفوز على الزمالك

صلاح يتفق مع رئيس ريال مدريد ويرتدي القميص رقم 11

هاني أبوريدة: حسام حسن ومدرب الأهلى بدائل كوبر حال رحيله..فيديو

تشيع جثمان أرملة عادل أدهم من السيدة نفسية غدًا

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

شاهد.. أحمد مرتضى منصور يسخر من ممدوح عباس

رؤساء برلمانات قطر والسودان والجزائر يعترضون على إدانة تركيا ببيان الاتحاد البرلمانى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

شاهد.. لاعبو الأهلي بالـ "تي شيرت" الأسود

ضبط 11 طن دواجن وأسماك فاسدة بشرق شبرا الخيمة.. صور

فيديو

والد الطالبة مريم: لا أملك التنازل عن قضية ابنتي والقرار بيد الشعب المصري.. فيديو
تعرف على أسباب ارتفاع أسعار حج القرعة من 5 إلى 10% .. فيديو
هانى أبو ريدة: صلاح لاعب مبروك وأتمنى عودة تريكة.. والحضري أسطورة.. وهؤلاء بدائل كوبر.. فيديو
أسامة سرايا: أصعب شيء في الانتخابات أن ينافس الرئيس نفسه.. فيديو
وزير الأوقاف: الأئمة يتسابقون على العمل بشمال سيناء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟