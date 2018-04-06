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أخبار العالم

خلافات أيمن نور والمفصولين من قناة الشرق تفضح الثورية المزعومة للإخوان

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:33 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
كشفت الخلافات التى تشهدها قناة الشرق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من تركيا التى فتحت أبوابها للهاربين من عناصر التنظيم، الوجه الحقيقي لعناصر التنظيم الذين يهاجمون مصر من خارجها بدعوى الدفاع عن الحقوق بينما فعليا أشعلت الخلافات المالية أزمة في القناة وصلت لطلب رئيسها أيمن نور الشرطة التركية للقبض على معارضيه.

ووفقا لشهادات عاملين فى القناة ممن يقولون إن أيمن نور رفض سداد مستحقاتهم المالية، أكدوا في مقاطع فيديو نشروها على حسباتهم الشخصية، أنه هاجم اعتصامهم في مقر القناة واستدعى بودى جارادات للاعتداء عليهم، وكذلك بالشرطة التركية.

وهاجم آخر المذيع معتز مطر وقال إنه خدعهم ولم يقف مع أعضاء فريق برنامجه المفصولين تعسفيا رغم أنه دائما ما كان يقول إنه تعرض للظلم في القنوات المصرية.

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