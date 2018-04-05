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فرقة «وسط البلد» تشعل برنامج معكم بأغنية «سيلفي» ..فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:41 م
صدى البلد
حازم عمرو
أشعلت فرقة "وسط البلد"، حماس جمهور برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، بأغنية "سيلفي" من الألبوم الجديد "بنطلوني الجينز" التى تذاع لأول مرة على القنوات الفضائية .

قال هانى عادل أحد أعضاء فرقة "وسط البلد"، ان هذه الاغنية عبرت عن حال الشباب ومن كلمات نبيل عبد الحميد و العبقرى شاهين

وقام هانى عادل بتصوير جميع الحضور اثناء الأغنية، وطالب من الجميع بحفظ الأغنية وارسال الفيديو له على صفحة الفيسبوك لأخذ بعض الفيديوهات وضمها في كليب الأغنية الذي سيتم تصويره خلال أيام .

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