ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير الأوقاف: الأئمة يتسابقون على العمل بشمال سيناء .. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:40 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
هاني حسين
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه كلف بوضع خطة شاملة لإرسال دفعة من الأئمة إلى سيناء عقب العملية الشاملة" سيناء 2018"، مؤكدا أن الوزارة بصدد إحداث نقلة نوعية في تاريخ سيناء بجميع المجالات.

وأضاف "جمعة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" تقدم عدد كبير من الأئمة للذهاب إلى سيناء، وسنختار الأكثر تميزا، وسنعطيهم دورات خاصة في مفاهيم الأمن الوطني وكيفية تفتيت ومعالجة الفكر المتطرف".

وأكد، أن الخطاب الديني المستنير سيكون أحد العناصر الهامة لمواكبة عملية الإعمار الشاملة في سيناء، لافتا إلى أنه يتم تجهيز دفعة من الأئمة الجدد، كدماء جديدة في سيناء.

وتابع: "الأئمة يتسابقون على العمل بشمال سيناء، ولكن لن يذهب إلى سيناء إلا الأئمة الأكثر تميزًا".

وأكمل: "بعض الأئمة الذين لم تنطبق عليهم الشروط، يريدون المشاركة في تلك المهمة الوطنية بجانب أبطال القوات المسلحة والشرطة، ولكن لن يذهب إلى سيناء إلا الأئمة الأكثر تميزا، الذين لديهم القدرة على التعامل مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع في سيناء" .

ترشيحاتنا

بـ"طعنة في الظهر".. جيران قتيل المرج: طمع في فلوسها فخلصت عليه.. شاهد

بأيادٍ مصرية قناطر أسيوط الجديدة تدخل الخدمة .. فيديو وصور

أسامة سرايا: سد النهضة سينهار.. فيديو

تفاصيل احتجاز أيمن نور للعاملين بقناة الشرق ..فيديو

ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

وفاة أرملة الفنان عادل أدهم

مانشيستر يونايتد يستعد لتقديم عرض خرافي لضم محمد صلاح

جامعة الأزهر: إجازة شم النسيم يوم الاثنين فقط

هاني أبوريدة: حسام حسن ومدرب الأهلى بدائل كوبر حال رحيله..فيديو

تامر أمين: سعد الدين إبراهيم جاسوس.. فيديو

هانى أبو ريدة: صلاح لاعب مبروك وأتمنى عودة تريكة.. والحضري أسطورة.. وهؤلاء بدائل كوبر.. فيديو

"الدالي" يعتمد جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة الجيزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

شاهد.. لاعبو الأهلي بالـ "تي شيرت" الأسود

ضبط 11 طن دواجن وأسماك فاسدة بشرق شبرا الخيمة.. صور

فيديو

والد الطالبة مريم: لا أملك التنازل عن قضية ابنتي والقرار بيد الشعب المصري.. فيديو
تعرف على أسباب ارتفاع أسعار حج القرعة من 5 إلى 10% .. فيديو
هانى أبو ريدة: صلاح لاعب مبروك وأتمنى عودة تريكة.. والحضري أسطورة.. وهؤلاء بدائل كوبر.. فيديو
أسامة سرايا: أصعب شيء في الانتخابات أن ينافس الرئيس نفسه.. فيديو
وزير الأوقاف: الأئمة يتسابقون على العمل بشمال سيناء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟