وزير الأوقاف: الأئمة يتسابقون على العمل بشمال سيناء .. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه كلف بوضع خطة شاملة لإرسال دفعة من الأئمة إلى سيناء عقب العملية الشاملة" سيناء 2018"، مؤكدا أن الوزارة بصدد إحداث نقلة نوعية في تاريخ سيناء بجميع المجالات.



وأضاف "جمعة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" تقدم عدد كبير من الأئمة للذهاب إلى سيناء، وسنختار الأكثر تميزا، وسنعطيهم دورات خاصة في مفاهيم الأمن الوطني وكيفية تفتيت ومعالجة الفكر المتطرف".



وأكد، أن الخطاب الديني المستنير سيكون أحد العناصر الهامة لمواكبة عملية الإعمار الشاملة في سيناء، لافتا إلى أنه يتم تجهيز دفعة من الأئمة الجدد، كدماء جديدة في سيناء.



وتابع: "الأئمة يتسابقون على العمل بشمال سيناء، ولكن لن يذهب إلى سيناء إلا الأئمة الأكثر تميزًا".



وأكمل: "بعض الأئمة الذين لم تنطبق عليهم الشروط، يريدون المشاركة في تلك المهمة الوطنية بجانب أبطال القوات المسلحة والشرطة، ولكن لن يذهب إلى سيناء إلا الأئمة الأكثر تميزا، الذين لديهم القدرة على التعامل مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع في سيناء" .