محافظ الغربية والمعلم والمسلماني وخالد علي يشاركون فى عزاء أحمد خالد توفيق بطنطا .. فيديو وصور

حضر عزاء الكاتب الروائي الراحل "أحمد خالد توفيق" بدار المناسبات بشارع البحر بطنطا كل من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والإعلامي أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية الأسبق والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق للنشر ورئيس إتحاد الناشرين العرب والمحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق، والدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء والدكتور أيمن السعيد عميد كلية الطب الأسبق وزميل "العراب" الراحل.



وتوافد على العزاء لفيف من الشباب والفتيات من محبي الكاتب الراحل ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية.



وكان أحمد خالد توفيق قد توفي يوم الإثنين الماضي، بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 55 عامًا، إثر أزمة صحية، وشيع أهالي مدينة طنطا جثمان الفقيد يوم الثلاثاء الماضي بمدافن العائلة بطنطا.



ويعد "توفيق" من مواليد 10 يونيو 1962، وهو طبيب وأديب مصري، ويعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب، و الأشهر في مجال أدب الشباب، والفانتازيا، والخيال العلمي، ويلقب بـ"العراب"، وولد في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.



كما تخرج أحمد خالد توفيق من كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985، وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997، وبدأ العمل في المؤسسة العربية الحديثة عام 1992 كاتب رعب لسلسلة ما وراء الطبيعة.





