إقبال شديد على محلات الفسيخ بـ"نبروه".. والمواطنون: كل سنه من ده

مازال العديد من ابناء الدقهلية والمحافظات الاخرى يتوافدون الى محلات بيع الفسيخ بنبروه واشهرهم اليمانى حيث شهدت المحلات ازدحاما شديدا استعدادا لعيد شم النسيم.



كاميرا "صدى البلد " التقت بشريف اليمانى احد الاسماء الشهيره بنبروه الذى قال: "طبيعى يكون فيه اقبال على شراء الفسيخ من نبروه لان جودته معروفه جوا مصر وبره مصر وكمان الاسعار كوبسه جدا تبدأ من 50 الى 100 جنيه وطبعا كل زبون بياخد المناسب ليه من حيث الحجم بس الجوده والطعم هو هو والحمد لله الكل عارف فسيخنا عامل ازاى".



فيما قال شقيقه احمد "الفسيخ بنبروه معروف واللى بييجى بيشترى مش جديد دى بيبقى زبون اتعامل معانا وعارف الفسيخ عندنا شكله ايه ونبروه اشتهرت بالفسيخ عشان اكتر المحلات المعروفه هنا بتبيع فسيخ متميز".



فيما قال سعد محمد من الشرقيه "كل سنة بنيجى نبروه عشان نجيب الفسيخ الحاجة والاولاد غاويينه وكمان بيحبوا السردين فبجيب من ده ومن ده ، احنا بقالنا سنين بنجيبه من هنا فعلا فسيخ مميز وتاكله وانت مطمن".



اما سعاد محفوظ "ربة منزل " فقالت: "حاولت اعمله فى البيت واجرب ومطلعش زى فسيخ نبروه والاسره عندى كلها بتحبه وكل سنة بنجيب كميات من الفسيخ فى شم النسيم ونعزم اقاربنا وصحابنا ونقضى يوم جميل مع بعض وكل سنة وانتم طيبين بقى".