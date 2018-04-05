بالونات ومهرج وأراجوز في حفل يوم اليتيم بمتحف النسيج.. صور

حرص متحف النسيج المصري برئاسة د.أشرف أبو اليزيد المدير العام على تنويع الفقرات التي قدمها للأطفال الأيتام الذين استضافهم اليوم الخميس،وذلك في الحفل الذي أقامه بمناسبة يوم اليتيم،وحضرته كاميرا موقع صدي البلد.



وتضمن الحفل فقرات عديدة محببة للأطفال ولاقت إعجابا منهم،وتضمنت البالونات الملونة وأغاني الأطفال علي أنغام الدى جى،كذلك المهرج والاراجوز والعرائس،كما حضر الأـطفال عروضا للسينما ثلاثية الأبعاد بشارع المعز.