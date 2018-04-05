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أخبار البلد

أستاذ كبد: هؤلاء المرضى ممنوعون من أكل الرنجة والفسيخ

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:55 م
الدكتور محمد عز العرب،
الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام
عبدالصمد ماهر
مع اقتراب الاحتفال بـ"شم النسيم"، ووجود العديد من التقاليد والعادات في المأكولات لدى الأسر المصرية، التي من أبرزها تناول الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة، نستعرض آراء ونصائح المتخصصين من الأطباء لتجنب المخاطر التي قد تسببها تلك الأطعمة.

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، أن هناك مجموعة من المرضى، يحظر عليهم تناول أي أنواع من الأسماك المملحة لما تشكله من خطر كبير عليهم، وهم المصابون بالتليف الكبد الغير متكافئ ممن لديهم استسقاء بالبطن او حدوث اعتلال دماغي ما قبل الغيبوبة الكبدية ومرضى ارتفاع الضغط الوريدي البابي وما يصاحبه من وجود دوالي في المريء والمعدة أو كليهما.

وأضاف عز العرب لـ" صدي البلد" أن هناك فئة أخرى من المرضى يسمح لهم بتناول كميات لا تتعدي من 100 إلي 150 جرام من الأسماك المملحة وهم مرضى الالتهاب الكبدي "b،c " شرط عدم وجود تليف.

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