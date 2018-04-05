أسامة سرايا: سد النهضة سينهار.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، أنه حضر مؤتمر القمة الأفريقي عام 2010 بباريس، والتقي بالرئيس الإثيوبي وقتها وقال له إنه يتمنى أن ينظر اليه الرئيس مبارك.. ويتمنى أن يكون علاقة قوية مع الجيش المصري.



وأوضح خلال استضافته ببرنامج «90 دقيقة»، علي فضائية « المحور »، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أن الإثيوبيين كانوا يشعرون ان مصر لا تهتم بهم على الإطلاق في قضية سد النهضة، لافتا إلى أن الدولة المصرية كانت تراهن على العمر الافتراضي للسد، حيث كانوا يتوقعون أنه لن يستمر طويلا.



وأشار سرايا إلى أن العمر الافتراضي لسد النهضة الاثيوبي في كل الحالات لن يتعدي 10 سنوات بسبب تعامد سقوط الأمطار عليه.