ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

87 مليون مستخدم بفيسبوك اخترقت حساباتهم

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
محمد طاهر
كشف موقع فيسبوك أن 87 مليون مستخدم تضرروا من فضيحة اختراق البيانات التي حصلت عليها شركة كامبردج أناليتيكا للاستشارات، ويزيد هذا الرقم بكثير عما تم إعلانه سابقا.

وسيدلي مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي حول الفضيحة الأخيرة الأربعاء المقبل.

وحصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على معلومات حول وجود 1.1 مليون مستخدم من بريطانيا وحدها تم استهداف بياناتهم من جانب الشركة الأمريكية.

وبحسب الإحصاءات فإن 97 بالمائة من المستخدمين المتضررين من هذه الفضيحة من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يوجد 16 مليون مستخدم فقط من دول أخرى.

وقالت متحدثة باسم مكتب مفوض المعلومات، التابع للبرلمان في بريطانيا، في تصريحات لبي بي سي إنهم يعملون حاليا على تقييم وفحص الأدلة الموجودة قبل اتخاذ القرار حول الخطوة التالية تجاه فيسبوك.

ترشيحاتنا

هانى أبو ريدة: صلاح لاعب مبروك وأتمنى عودة تريكة.. والحضري أسطورة.. وهؤلاء بدائل كوبر.. فيديو

إنهاء تكليف محمد السيد صالح من رئاسة تحرير المصري اليوم

رئيس برلمانية "النور" يطالب بتحقيق دولى في مذبحة "حفظة القرآن" بأفغانستان

دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لـ المكرونة

رؤساء برلمانات قطر والسودان والجزائر يعترضون على إدانة تركيا ببيان الاتحاد البرلمانى

الداخلية: بعد تبادل إطلاق النيران تصفية 3 تجار «هيروين» بمنطقة السحر والجمال ..فيديو وصور

رئيس ريال مدريد يتمنى مواجهة محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

10 معلومات عن الراحلة لمياء السحراوى أرملة الفنان عادل أدهم

رواد تويتر عن أزمة قناة الشرق الإخوانية: "ماشافوهم وهما بيسرقوا شافوهم وهما بيقسموا"

أسامة سرايا يكشف رأي « مبارك» في الانتخابات الرئاسية .. فيديو

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

شاهد.. محمد الباز يفضح أيمن نور وقناة الشرق الإرهابية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

فيديو

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: موسى مصطفى موسى للسيسي: كلمتك غيرت فكرى ولن نتركك..وتامر أمين عن فضيحة قناة الشرق: "ماشافوهمش بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا".. وأسامة سرايا: سد النهضة سينهار
نوال الزغبي: أنا امرأة حرة وحياتي العاطفية تحرج أطفالي.. فيديو
شاهد.. «كراكيب» عمرو مصطفى تنال إعجاب الجمهور
والد الطالبة مريم يسخر من السفير البريطاني في القاهرة
النني يشارك في اكتساح آرسنال لـ"سسكا موسكو" برباعية بالدوري الأوروبي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟