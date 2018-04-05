محمد مرجان: جمهور الأهلي كان مثاليًا في بطولة إفريقيا للطائرة

قدم العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، التهنئة للفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي، والجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي، عقب تتويجه بالبطولة الإفريقية للأندية.



وأشاد مرجان باللجنة المنظمة، بقيادة محمد الجارحي ومحمد الدماطي عضوي مجلس الإدارة، على جهودهما في تنظيم يليق بالنادي الأهلي.



وكشف مرجان عن حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على توجيه التهنئة لفريق الطائرة من خلال اتصال هاتفي من الإمارات بالمدير الفني، نقل له خلاله التحية لكافة أفراد الفريق مشيدًا بالإنجاز الذي تحقق.



واختتم المدير التنفيذي تصريحاته، مشيدًا بالحضور المثالي لجمهور النادي الأهلي، ودوره في الفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم، الخميس، مؤكدًا أن الجمهور دائمًا ما يكون اللاعب رقم واحد، والداعم الحقيقي للنادي الأهلي ولوطنه، مشددًا على أن النادي في انتظار جمهوره الحقيقي في قادم المنافسات.



وفاز الأهلي ببطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على طلائع الجيش 3-صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على صالة الأمير عبد الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في ختام البطولة التي نظمها الأهلي على مدار الأيام الماضية، واختتمت منذ قليل.