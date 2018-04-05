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رياضة

عبدالله عبدالسلام: «بطولة إفريقيا للطائرة» الأغلى في مسيرتي مع الأهلي

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:54 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عبر عبدالله عبدالسلام، كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في الفوز بلقب بطولة إفريقيا.

وقال إنها واحدة من أغلى البطولات التي حصل عليها في مسيرته مع الفريق.

وأوضح أن البطولة كانت صعبة للغاية بسبب قوة المنافسة وتعرض الفريق للعديد من الإصابات، وأن روح الفانلة الحمراء كان لها الدور الأكبر في التتويج باللقب.

وكشف كابتن الأهلي عن سعادته الكبيرة بالفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، مشيرا إلى أنها نتيجة مجهود جماعي للفريق.

وفاز الأهلي ببطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على طلائع الجيش 3-صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على صالة الأمير عبد الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في ختام البطولة التي نظمها الأهلي على مدار الأيام الماضية، واختتمت منذ قليل.

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