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رياضة

الاتحاد الإفريقي للطائرة يُهدي كأسًا خاصة للرئيس السيسي

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:59 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الدكتور عمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، أن الاتحاد الإفريقي حرص على إهداء كأس خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة تنظيم بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة للرجال وللسيدات بالنادي الأهلي، وتقديرًا لدوره الرائد ودعمه المستمر للرياضة، بعد النجاح في تنظيم بطولتي إفريقيا بصورة مشرفة، حيث قام علواني بتسليم كأس الرئيس للعامري فاروق، نائب رئيس النادي.

وأوضح علواني، أن توقيت إقامة البطولتين في فترة إجراء الانتخابات الرئاسية، ونجاحهما بشكل منقطع النظير، يؤكد على الدور الكبير الذي يوليه الرئيس للرياضة، لتعزيز مكانة مصر على كافة المستويات.

وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى أن المظهر الحضاري، الذي كان عليه النادي الأهلي وجماهيره طوال فترة البطولتين، يعكس رسالة للعالم تؤكد أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان.

وفاز الأهلي ببطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على طلائع الجيش 3-صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على صالة الأمير عبد الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في ختام البطولة التي نظمها الأهلي على مدار الأيام الماضية، واختتمت منذ قليل.

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