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رياضة

ريبيري يقترب من الانضمام لنادي الاتحاد بالدوري السعودي

الخميس 05/أبريل/2018 - 10:49 م
ريبيري
ريبيري
عمرو ابوبكر
أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ الألماني يقترب بقوة من الانتقال الى أحد الأندية السعودية في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن ريبيري على إستعداد لمغادرة قلعة أليانز آرينا في الصيف، ومستقبله القادم في السعودية ، وتحديدًا بنادي الإتحاد.

ووفقًا لآخر التقارير بات ريبيري قريبًا للغاية من إرتداء قميص نادي الإتحاد السعودي في الموسم المقبل.

وجدير بالذكر أن ريبيري البالغ من العمر 34 عامًا ، قد لعب في ألمانيا مع بايرن ميونيخ بعد وصوله في عام 2007.

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