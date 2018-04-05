تعرف على أسباب ارتفاع أسعار حج القرعة من 5 إلى 10% .. فيديو

كشف الدكتور أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للحج والعمرة في التضامن الاجتماعي، أسباب ارتفاع أسعار الحج والعمرة بنسبة ما بين 5 إلى 10% عن العام الماضي.



وقال عبد الموجود، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إن سبب الزيادة هو بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منها فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 5%، كذلك فرض ضريبة رسوم البلدية على كل نزيل في الفنادق.



ولفت عبد الموجود إلى أنه على رغم ارتفاع أسعار الحج التابع لوزارة التضامن إلا أن الأسعار التي تقدمها التضامن لا تزال هي الأقل على مستوى الجمهورية.



وكانت وزارة التضامن قد أعلنت أسعار حج القرعة، فكان المستوى الاقتصادي الثاني بتكلفة 82 ألفا و 700 والفنادق 5 نجوم و4 نجوم، والمستوى الأول تكلفته 96 ألفا و900، فنادق خمس نجوم والإقامة على ساحة الحرم مباشرة، والأسعار تشمل الطيران وتقديم وجبات إفطار وغداء طوال الرحلة من خلال الفنادق.



فيما جاء المستوى الرابع بـ63 ألفا و600 شاملا الطيران، والمستوى الثالث الاقتصادي 72 ألفا و500 شاملا الطيران، والحد الأقصى للبعد عن الحرم 1.5 كم.

