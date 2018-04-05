زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

تكدست عدد من الشوارع في وسط العاصمة بالمواطنين، نتيجة تعطل أحد قطارات الخط الثانى بمترو الأنفاق، بسبب رباط بالفرامل بين محطتى السادات والأوبرا باتجاه المنيب، وقد شهدت اتوبيسات النقل العام زحاما شديدا نتيجة تكدس المواطنين فيها.



وأعلن أحمد عبد الهادى المتحدث باسم المترو عن عطل بأحد قطارات الخط الثانى بسبب رباط بالفرامل بين محطتى السادات والأوبرا باتجاه المنيب.



وقال "عبد الهادي" إن القطارات تعمل من محطة شبرا الخيمة حتى السادات بالاتجاهين ومن محطة السادات حتى جامعة القاهرة باتجاه واحد فقط "طالع - نازل" ومن جامعة القاهرة حتى محطة المنيب بالاتجاهين.



وعلى الفور تحركت فرق الطوارئ والصيانة بالخط الثانى لإصلاح العطل وتصريف فرامل القطار لإخلاء السكة.