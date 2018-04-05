يقتل طفله في "حمام سباحة" المنزل

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه غرقًا في حمام سباحة خلف المنزل بمنطقة "نيو اورلينز" الأمريكية، الأمر الذى ترتب عليه اعتقال والده بتهمة القتل نتيجة الإهمال.



وبحسب "فوكس نيوز"، جاء بيان الشرطة أن الأب "زكاري بروكس" البالغ من العمر 24 عامًا، كان يتعاطى المخدرات داخل المنزل، وترك طفله "تيموثي بروكس" بمفرده حتى غرق في بركة السباحة.



وبالرغم من تواجد سياج حول بركة السباحة المليئة بالنفايات، تسلل الطفل ليلقي مصيره، بينما الأب أهمل فى واجبه تجاه ابنه، فى نفس الوقت الذى اعتقلت فيه الأم بجرائم تتعلق بحيازة وتعاطى المخدرات.



أضاف البيان أن المحققين عثروا على كميات كبيرة من العقاقير والمخدرات في المنزل، وكميات مهولة من القمامة المتحللة أيضًا.



