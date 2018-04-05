الهجان يعلن عن موعد انطلاق دورى صحة قنا

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، عن انطلاق دورى صحة قنا لكرة القدم الخماسية لعام 2018 الذى تنظمه مديرية الصحة للعاملين بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية التابعة لها يوم 18 من الشهر الجارى.



وأوضح الهجان، أنه سيتم تنظيم الدورى خلال الفترة من 18 الى 30 من الشهر الجارى بالصالة المغطاة بنادى البحر في قنا بمشاركة 16 فريق" إدارة ابوتشت _ إدارة فرشوط _ إدارة نجع حمادى _ ادارة الوقف _ إدارة قنا _ إدارة قوص _ إدارة نقاده _ المديرية1 _ المديرية2 _ المستشفى الجامعى _ مركز الأورام _ مستشفى قنا العام _ هيئة الإسعاف _ التأمين الصحى _ مستشفى نجع حمادى العام _ مستشفى قفط التعليمى.



وأضاف الهجان، أن هذا الدورى هو الثانى الذى تنظمه مديرية الصحة حيث سبق وان نظمت الدورى الأول عام 2016، لافتًا إلى أن تنظيم مثل هذه الأنشطه يساهم فى تعزيز التواصل بين العاملين في المحافظة، داعيًا المشاركين إلى ضرورة التحلى بالأخلاق والروح الرياضية للحفاظ على سلامتهم خلال المنافسات متمنيا التوفيق لجميع المشاركين.