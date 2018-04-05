موسى مصطفى موسى: تلقيت تهديدات من الوكالات الأجنبية.. فيديو

أكد موسى مصطفى موسى، المرشح الخاسر في الإنتخابات الرئاسية، رئيس حزب الغد، أنه رفض إجراء أي حوارات مع الوكالات الأجنبية، لأنه كان حذرا في التعامل مع المراسلين الأجانب أثناء الحملة الانتخابية، لأن الكثير من الوكالات الأجنبية كانت تحاول الحصول على معلومات من الحملة بشكل مربك.



وأضاف "موسى" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، قائلا: "تلقيت شبه تهديدات من تلك الوكالات الأجنبية، لأنني رفضت إجراء حوارات معهم".



وأكمل: "لم يحذرني أحد على الإطلاق من المشاركة في الانتخابات".

