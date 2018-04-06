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منوعات

توأمان يرزقان بأولادهما في نفس اليوم.. صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 12:04 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية مجموعة من الصور تظهر صدفة جميلة، بطلها شقيقان توأمان أصبحا أباء، بعدما رزقا بابنيهما فى نفس الوقت بولاية "ميتشيجان" الأمريكية.

استقبل "جوشوا" و زوجته "دنيز" طفلتهما قبل الثنائي الأخر فى الساعة 4:18 من صباح يوم الثلاثاء، ولحق به شقيقه "جاستن" وزوجته "أليكس" طفلهما بعد ساعة فقط بنفس المستشفى.

أنجب "جوشوا" طفلة أطلق عليها إسم "لوسي"، بينما رزق "جاستن" بطفل، وقال الشقيقان إنهما يشعران بسعادة غامرة بسبب حلمها بتحقيق هذه الأمنية منذ أن كانا أطفالًا.
توأمان يرزقان بأولادهما في نفس اليوم.. صور
توأمان يرزقان بأولادهما في نفس اليوم.. صور

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