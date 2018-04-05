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أسامة سرايا يكشف رأي « مبارك» في الانتخابات الرئاسية .. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:44 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن الشعب المصري لا يعرف الانتخابات في الماضي، وأكد أنه لهذا السبب دعا الرئيس السيسي المصريين للنزول إلى التفويض ثم الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "سرايا"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه طالب في أحد المقالات بعدم إنشاء انتخابات مباشرة، لأن الشعب المصري لا يعرف الانتخابات، وتم مهاجمته بسبب ذلك.

وأشار "سرايا" إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قال: " الانتخابات المباشرة في مصر لا تصح .. في ناس ممكن بـ50 مليون دولار تغير حاكم مصر، يعني ثمن عشاء في لندن".

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