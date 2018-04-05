مهند مجدى: جماهير الأهلى عظيمة وعبد الله عبد السلام «مايسترو»

أبدي مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، سعادته بتتويج فريق طائرة الأهلى رجال ببطولة إفريقيا مساء اليوم الخميس على حساب طلائع الجيش.



و قال: كل الشكر للجهاز الفنى بقيادة محمد مصيلحى واللاعبين و أيضا جماهير الأهلى التى شرفتنا وقدمت صورة طيبة ومنظمة للغاية فى التشجيع ومساندة الفريق من اليوم الأول وحتى التتويج باللقب.



واوضح أن عبد الله عبد السلام لاعب الفريق كان رائعًا للغاية فهو مايسترو داخل الملعب ويجيد توزيع المهام بكفاءة ولعب دورًا مهمًا جدًا فى التتويج باللقب هذا العام.



و فاز النادي الأهلي ببطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد التغلب على طلائع الجيش 3/ صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، علي صالة الأمير عبد الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في ختام البطولة التي نظمها الأهلي علي مدار الأيام الماضية و اختتمت مساء اليوم.