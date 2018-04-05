المترو يعلن عودة حركة الخط الثاني إلى طبيعتها بعد سحب القطار المعطل

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث باسم المترو، عودة حركة الخط الثاني للمترو إلى طبيعتها بعد سحب القطار المعطل.



وقال "عبد الهادي" إنه تم سحب قطار المترو المعطل وعودة الحركة لطبيعتها بالخط الثانى للمترو وتشغيل القطارات فى الاتجاهين.



يذكر أن عطلا حدث بأحد قطارات الخط الثانى بسبب رباط بالفرامل بين محطتى السادات والأوبرا باتجاه المنيب.



وقال "عبد الهادي" إن القطارات تعمل من محطة شبرا الخيمة حتى السادات بالاتجاهين ومن محطة السادات حتى جامعة القاهرة باتجاه واحد فقط "طالع - نازل" ومن جامعة القاهرة حتى محطة المنيب بالاتجاهين.



وعلى الفور تحركت فرق الطوارئ والصيانة بالخط الثانى لإصلاح العطل وتصريف فرامل القطار لإخلاء السكة.