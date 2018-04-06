الجمعية المصرية السويسرية تعرض أهدافها بحضور رئيس الجمارك

نظمت جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية (SEBA) أمس الأربعاء ندوة بفندق كيمبينسكي - جاردن سيتي – قاعة النيل بعنوان "دور مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المرحلة الحالية"، بحضور الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمهندس نبيل نصار رئيس الجمعية ومروة طاهر المدير التنفيذى للجمعية، وأدريان هواري، نائب السفير السويسرى بالقاهرة.



وعرض "نصار"، اقتراحات من بينها تيسير الأعمال لتمكين المستثمر المصرى والأجنبى من رفع مستوى مساهماته في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التى تواجه الشركات، وتسهيل الاتصال بين البلدين من خلال السفارة السويسرية بالقاهرة.



كما تسعى الجمعية لتحريك المنتج المصرى إلى السوق السويسرية، ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والمساهمة في تعزيز دور المسئولية الاجتماعية وتحفيز الشركات المساهمة فى التنمية المستدامة.