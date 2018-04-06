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فكر دينى

فتوى الأزهر توضح مقدار الزكاة في المال البالغ للنصاب

الجمعة 06/أبريل/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ورثت مالًا عن أبي وقد بلغ النصاب فهل تجب الزكاة في هذا المال ؟

وقالت اللجنة، فى ردها على السؤال، أن الله عـز وجـل قـد أمـر بالزكاة وجعلهـا فريضـة من فرائـض الإسلام شكـرا لله علـى نعمـه، ومـواســاة للـفقـراء ، وتعـاونا علـى البـر والتقوى ، وتطهيـرا وتزكية للنفوس من الشح والبخل ، يقول تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، ويقول : ( خـذ مـن أموالهـم صدقـة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم).

ووجهت اللجنة حديثها، للسائل: ما دام بلغ ماعندك مـن المـال نصابـا ، وحـال عليـه الحـول - عام هجـري - ، وعليـه فقـد وجبـت الزكـاة ، والـمقـدار الواجب إخراجه هو ربع العشر ، وما زاد فبحسابـه.

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