حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدد من المحافظات لضبط الخارجين على القانون

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، الخميس حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة، ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.



ففي محافظة المنيا، شنت مديرية الأمن حملة أمنية وتموينية مكبرة بمختلف مراكز المحافظة لضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، والهاربين والخارجين عن القانون.



وأسفرت الحملة حسب بيان المديرية - عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن بندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، ومسدس، و9 فرد محلى الصنع و26 طلقة متنوعة.



كما ضبطت الحملة 5 قضايا اتجار في المخدرات وشملت المضبوطات 345 جراما من مخدر الحشيش و77 قرصا مخدرا، كما تم تحرير 2632 مخالفة مرورية شملت ضبط 48 دراجة بخارية، وتحرير 647 مخالفة دراجة و1937 مخالفة سيارة إلى جانب ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة من بين 28 سائقا تم توقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم تنفيذ 1227 حكما قضائيا متنوعا ما بين جنائي وحبس جزئي و مستأنف، كما تم ضبط 12 قضية مسطحات.



وأسفرت مجهودات الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

وفي الفيوم .. تمكنت قوات الأمن خلال حملة مكبرة، من ضبط 6 أسلحة نارية وذخائر بحيازة 6 أشخاص من دون ترخيص و3 أسلحة بيضاء.

وتمكنت الحملة التي شاركت فيها جميع الإدارات النوعية بالمديرية من تنفيذ 1112 حكما قضائيا و 719 حالة و قرار إزالة تعديات، وضبطت الحملة 1940 مخالفة مرورية و18 قضية تموينية تم خلالها ضبط دقيق بلدي مدعم مهرب للسوق السوداء.

تم التحفظ علي المضبوطات .. وتحرير المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وفي الغربية .. تم ضبط "أمير.م.ع" 30 سنة عامل، و"رضا.ص.أ" 24 سنة سائق، بعد سرقتهما لـ 269 ألف جنيه من خزينة معرض سيارات، حيث قام "رأفت.أ.أ" 53 سنة، صاحب معرض سيارات، بتحرير محضر سرقة عقب اكتشافه سرقة المبلغ المالي من داخل الخزينة بالمعرض، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وأسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أمير.م.ع" و"رضا.ص.أ"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، حيث اتفقا سويًا على سرقة المجنى عليه.

وفي البحيرة .. شن ضباط مباحث التموين حملات تموينية مكبرة بمراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملات عن ضبط "عبدالبارى.ف.ع (44 عاما)" صاحب محطة وقود لتمويل السيارات كائنة بمركز وادى النطرون لقيامه بإدارة المحطة بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وكذلك قيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 3000 لتر سولار و2000 لتر بنزين 80.

كما تمكنت الحملات التموينية من ضبط إبراهيم.ع.ب (43 عاما) صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بمركز الدلنجات لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 2 طن أسمدة زراعية مدعمة.

وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي القليوبية .. تمكنت أجهزة الأمن من القبض على تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين، بينهم 3 أشقاء تخصصوا في سرقة مخازن الحديد والخردة على الطريق الزراعي بقليوب وأحيل جميع المتهمين للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت البلاغات تعددت من أصحاب المخازن بمنطقة منطى لتعرضهم للسرقة ليلا، فتم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب السرقات 4 عاطلين بينهم 3 أشقاء يقومون بسرقة المخازن ليلا عقب قيام العمال بالانتهاء من العمل.

وفي أحد الأكمنة القى القبض على المتهمين وهم "حسين. ع" وسبق اتهامه في 18 قضية سرقة وسلاح وشقيقيه "جعفر" متهم في 11 قضية سرقة و قتل و"زين العابدين" و"محمد. ع"واعترفوا بارتكاب وقائع السرقات وأرشدوا عن المسروقات وتروسيكل؛ كانوا يقومون بنقل المسروقات عليه، و تم إحالتهم إلى النيابة.