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فاروق الباز يستنكر إنفاق مصر « نصف في المائة » على البحث العلمي.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:42 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال العالم المصري فاروق الباز، إنه لابد من احترام الشباب المصري لأنهم طاقة رهيبة ويمكن أن يغيروا الواقع ويصلوا بمصر إلى العظمة، منوها بأنه أثناء العمل في مشروع "أبولو" الفضائي كان كل قيادات المشروع شبابا.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج « مصر النهاردة »، والذي تقدمه الإعلامية « رشا نبيل»، على القناة الأولى، أنه لابد أن يعطي الشباب الحرية والمسئولية لكي يتولوا الوظائف الهامة والحيوية، ليصلوا بها إلى التقدم .

وأشار الباز، الى أن مصر تنفق 5. % على البحث العلمي، وإسرائيل تنفق 4% على الأبحاث العلمية، مشيرا الي ان الدولة تسعى الى أن تصل النسبة الى 1%.

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