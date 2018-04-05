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رياضة

محمد الجارحي: التتويج ببطولة إفريقيا للطائرة يؤكد نجاح "منظومة الأهلي"

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:33 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عبر محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المُنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال، عن سعادته البالغة بتتويج الأهلي بالبطولة التى استضافها النادي.

وأوضح أن الأهلي استحق الفوز باللقب لأنه الفريق الأكثر تنظيمًا وأداءً وانسجامًا وإخلاصًا وروحًا خلال مشوار البطولة.

وقال الجارحي إن تنظيم البطولة خرج بشكل رائع يليق باسم الأهلي و منظومته العظيمة، ونال إشادة واستحسان جميع الوفود بما يؤكد أن الأهلي قادر دائمًا على تنظيم البطولات على أعلى مستوى.

وقدم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الإفريقية الشكر لكل من ساهم وساعد في خروج هذا الحدث بهذه الصورة المُشرفة والرائعة، خاصة أن الجميع اجتهد وبذل أقصى ما لديه من أجل نجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا وفنيًا وهو ما حدث في النهاية.

وأشاد عضو مجلس إدارة الأهلي بدور جمهور الفريق منذ انطلاق البطولة وحتى المباراة النهائية، موضحًا أن الجمهور يدعم الفريق دائمًا بشكل رائع ويلعب دورًا مؤثرًا في التتويج بالبطولات.

وأكد أن مجلس أدارة النادي يعلم جيدًا أن لاعبي الأهلي قدموا عروضًا جيدة منذ انطلاق البطولة ، مُشيدًا بالأداء الفني الرائع للاعبين والسلوك المُتميّز والروح العالية التى تحلّو بها ونالت استحسان الجميع.

وقال محمد الجارحي إن الكرة الطائرة بالأهلي تُسيطر حاليًا على عرش البطولات المحلية والإفريقية على صعيد الرجال والسيدات وهو ما يعني أن المنظومة ناجحة وتعمل بكل جهد وإخلاص وتفان من أجل رفع اسم الاهلي عاليًا في المحافل المحلية والقارية.

وفاز النادي الأهلي ببطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد التغلب على طلائع الجيش 3/ صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، علي صالة الأمير عبد الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في ختام البطولة التي نظمها الأهلي علي مدار الأيام الماضية واختتمت مساء اليوم.

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