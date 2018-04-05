ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

النني يشارك في اكتساح آرسنال لـ"سسكا موسكو" برباعية بالدوري الأوروبي.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:41 م
محمد النني
محمد النني
نور عادل
اكتسح فريق ارسنال الانجليزي منافسه فريق سسكا موسكو الروسي بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي على استاد الامارات في اطار منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الاوروبي.

وافتتح فريق ارسنال التسجيل عن طريق آرون رامسي بالدقيقة 9، بينما اضاف الهدف الثاني السكندر لاكزايتي بالدقيقة 23.

وفي الدقيقة 28 اضاف ارون رامزي الهدف الثالث بينما اضاف الهدف الرابع الفرنسي لاكازيتي بالدقيقة 35.

وشهدت المباراة تواجد المحترف الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في بداية المباراة الا انه شارك بديلًا في فعاليت الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يضع فريق ارسنال قدمًا في نصف نهائي الدوري الاوروبي قبل مواجهة الاياب التي من المقرر لها ان تقام الاسبوع المقبل.

ترشيحاتنا

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

وفاة أرملة الفنان عادل أدهم

رؤساء برلمانات قطر والسودان والجزائر يعترضون على إدانة تركيا ببيان الاتحاد البرلمانى

شاهد.. لاعبو الأهلي بالـ "تي شيرت" الأسود

أسامة سرايا يكشف رأي « مبارك» في الانتخابات الرئاسية .. فيديو

طلاب "تجارة الزقازيق" ينظمون حفل تخرج إستثنائي

مقطورة تتسبب فى انقلاب أتوبيس بطريق الإسماعيلية الصحراوي

والد الطالبة مريم يسخر من السفير البريطاني في القاهرة

مصدر بالأهلي: رفض التعاقد مع لاعب وسط الزمالك بسبب سنه الكبير

وزير خارجية فرنسا: إذا كانت مصر هبة النيل .. فقناة السويس هبة من مصر للعالم

أبوريدة: متحيز لـ الثعلب الصغير وكنت سببا فى ضم لاعب شهير للزمالك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

فيديو

شاهد.. «كراكيب» عمرو مصطفى تنال إعجاب الجمهور
والد الطالبة مريم يسخر من السفير البريطاني في القاهرة
النني يشارك في اكتساح آرسنال لـ"سسكا موسكو" برباعية بالدوري الأوروبي.. فيديو
موسى مصطفى موسى: تلقيت تهديدات من الوكالات الأجنبية.. فيديو
إنعام محمد علي: المجلس الأعلى للإعلام ليس له صلاحية في سوق الفن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟