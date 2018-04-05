النني يشارك في اكتساح آرسنال لـ"سسكا موسكو" برباعية بالدوري الأوروبي.. فيديو

اكتسح فريق ارسنال الانجليزي منافسه فريق سسكا موسكو الروسي بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي على استاد الامارات في اطار منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الاوروبي.



وافتتح فريق ارسنال التسجيل عن طريق آرون رامسي بالدقيقة 9، بينما اضاف الهدف الثاني السكندر لاكزايتي بالدقيقة 23.



وفي الدقيقة 28 اضاف ارون رامزي الهدف الثالث بينما اضاف الهدف الرابع الفرنسي لاكازيتي بالدقيقة 35.



وشهدت المباراة تواجد المحترف الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في بداية المباراة الا انه شارك بديلًا في فعاليت الشوط الثاني.



وبهذا الفوز يضع فريق ارسنال قدمًا في نصف نهائي الدوري الاوروبي قبل مواجهة الاياب التي من المقرر لها ان تقام الاسبوع المقبل.

