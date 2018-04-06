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اقتصاد

المصرية السويسرية: دور هام للجمارك والرقابة على الصادرات والواردات لدعم المستثمرين

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:53 ص
صدى البلد
محمد يحيي
قالت مروة طاهر المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية، إن هدف ندوة دور مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المرحلة الحالية"، يستهدف توحيد الرؤية وتوضيح دور المؤسسات الحكومية فى دعم رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشادت في تصريحات لها اليوم على هامش الندوة بالجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للتوصل لحلول تدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام، وترفع من مستوى مساهمة الشركات المصرية والأجنبية فى الاقتصاد الوطنى بالمرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمهندس نبيل نصار رئيس الجمعية ومروة طاهر المدير التنفيذى للجمعية، وأدريان هوارى، نائب السفير السويسرى بالقاهرة.

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