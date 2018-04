عرض عينى أيام السينما الفلسطينية في مالمو

يشارك فيلما عيني للمخرج أحمد صالح والببغاء لـدارين ج. سلّام وأمجد الرشيد في الدورة الثانية من أيام السينما الفلسطينية والتي تنظمها الجمعية الثقافية الفلسطينية في مدينة مالمو بالسويد يوما الجمعة والسبت (6 و7 أبريل) ويقام في سينما بانورا، والفيلمان من توزيع شركة MAD Solutions في العالم العربي.



الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، ويدور عن منظور بضعة صبية صغار لمخاطر الحرب ومهالكها، حيث يجمع هؤلاء الصبية شغفهم بالموسيقى وسرورهم بالألحان. الفيلم سيناريو وإخراج ومونتاج وأداء صوتي أحمد صالح، موسيقى نيزار روحانا، تحريك فرانك بينغل، تصوير ليونل بوتيار سومي وإنتاج ستيفان غيرين.



وحصل الفيلم على جائزة أفضل الأفضل (Best of the Best) في مهرجان جامعة زايد لسينما الشرق الأوسط في أبوظبي بالإمارات، كما فاز بـجائزة ثالث أفضل فيلم خارج العراق في الدورة الثانية من مهرجان القمرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم تحريك قصير ضمن جوائز أوسكار للطلبة والجائزة الرئيسية (أمارجي سومري) في الدورة الثانية من مهرجان أمارجي السينمائي الدولي لعروض الأفلام القصيرة في النجف بالعراق.