احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

واصل أنصار الطرق الصوفية، اليوم الخميس، الاحتفال بمولد السيدة زينب وسط توافد المواطنين؛ للاحتفال بالمولد، الذي يستمر حتى الليلة الختامية في 10 أبريل الجارى.



من جانبها، عززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المسجد، لتأمين احتفالات المواطنين، تحسبًا لوقوع أعمال خارجة عن القانون تعكر صفو الاحتفالات.



يذكر أن السيدة زينب رضوان الله عليها، الابنة الكبرى للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، والإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وُلدت فى شهر شعبان بعد مولد شقيقها الحسين بسنتين، وعاصرت إشراق النبوة عِدَّةَ سنوات، وسَمَّاهَا "الرسول"- صلى الله عليه وسلم- "زينب" على اسم ابنته.