ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:57 م
صورة من الاحتفالات
صورة من الاحتفالات
محمد بدران - كريم محمد عدسة / مصطفى محمد
واصل أنصار الطرق الصوفية، اليوم الخميس، الاحتفال بمولد السيدة زينب وسط توافد المواطنين؛ للاحتفال بالمولد، الذي يستمر حتى الليلة الختامية في 10 أبريل الجارى.

من جانبها، عززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المسجد، لتأمين احتفالات المواطنين، تحسبًا لوقوع أعمال خارجة عن القانون تعكر صفو الاحتفالات.

يذكر أن السيدة زينب رضوان الله عليها، الابنة الكبرى للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، والإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وُلدت فى شهر شعبان بعد مولد شقيقها الحسين بسنتين، وعاصرت إشراق النبوة عِدَّةَ سنوات، وسَمَّاهَا "الرسول"- صلى الله عليه وسلم- "زينب" على اسم ابنته.
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو
احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

تشيع جثمان أرملة عادل أدهم من السيدة نفسية غدًا

هانى أبو ريدة: صلاح لاعب مبروك وأتمنى عودة تريكة.. والحضري أسطورة.. وهؤلاء بدائل كوبر.. فيديو

رئيس برلمانية "النور" يطالب بتحقيق دولى في مذبحة "حفظة القرآن" بأفغانستان

برلمانى: تدشين السعودية مشروعا سياحيا متكاملا على الحدود الشرقية ضربة قوية لتقزيم قطر

وفاة أرملة الفنان عادل أدهم

تامر أمين عن فضيحة قناة الشرق: "ماشافوهمش بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا".. فيديو

شاهد.. تعليق موسى مصطفى موسى على دعوات مد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات

إغلاق شركة «إبسوس» للخدمات الاستثمارية نهائيا في مصر.. وإحالتها للنيابة العامة

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

إنهاء تكليف محمد السيد صالح من رئاسة تحرير المصري اليوم

أسامة سرايا يكشف رأي « مبارك» في الانتخابات الرئاسية .. فيديو

رد محمد صلاح حول إصابته وإمكانية مشاركته أمام إيفرتون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

فيديو

شاهد.. «كراكيب» عمرو مصطفى تنال إعجاب الجمهور
والد الطالبة مريم يسخر من السفير البريطاني في القاهرة
النني يشارك في اكتساح آرسنال لـ"سسكا موسكو" برباعية بالدوري الأوروبي.. فيديو
موسى مصطفى موسى: تلقيت تهديدات من الوكالات الأجنبية.. فيديو
إنعام محمد علي: المجلس الأعلى للإعلام ليس له صلاحية في سوق الفن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟