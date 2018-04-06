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حوادث

تجديد حبس شخصين انتحلا صفة رجلي شرطة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:02 ص
شعار النيابة ـ ارشيفيه
شعار النيابة ـ ارشيفيه
اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بانتحال صفة رجلي شرطة بمنطقة بولاق ابو العلا للاستيلاء على أموال المواطنين.

كان ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا أثناء مرورهم بشارع الجلاء تنامي إلي سماعه صوت استغاثة شخص من داخل سيارة ملاكى تم ضبط مستقليها تبين أنهما عاطلان وبصحبتهما المجني عليه شخص (سوداني الجنسية) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 8000 جنيه ,جواز سفر خاص بالمجنى عليه ومظروف بداخله بعض قصاصات الجرائد.

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بميدان عماد الدين بالموسكي فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه مدعين أنهما من رجال الشرطة واصطحباه داخل السيارة واستوليا على المبلغ المالي وجواز السفر المضبوطين ووضعهم داخل مظروف واستبداله بأخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد وأثناء إنزاله من السيارة بشارع الجلاء اكتشف تعرضه لواقعة نصب فقام بالاستغاثة.

واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

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