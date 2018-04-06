المرور: تكليف البحث الجنائي بسرعة ضبط سائق مقطورة حادث الإسماعيلية الصحراوي

كلفت الإدارة العامة للمرور، إدارة البحث الجنائي بالتحري عن واقعة دهس مقطورة لأتوبيس خاص على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، وسرعة ضبط سائق السيارة النقل.



وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام سيارة نقل بمقطورة بأتوبيس خاص، ووقوع مصابين، على طريق الإسماعيلية الصحراوي وعلى الفور أمر اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال الخدمات المرورية إلى موقع الحادث.



وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 91321 أتوبيس خاص بالطريق المشار إليه بالكيلو 48 في الاتجاه القادم من القاهرة إلي الإسماعيلية، فوجئ قائده بسيارة نقل بمقطورة تصطدم به من الخلف مما أدي إلي انقلابه.



نتج عن الحادث إصابة قائد الأتوبيس و5 ركاب وتم نقل المصابين إلي مستشفي التأمين الصحي بالعاشر.