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توك شو

نوال الزغبي: أنا امرأة حرة وحياتي العاطفية تحرج أطفالي.. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:48 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
هاني حسين
رفضت المطربة نوال الزغبي، الحديث عن حياتها الشخصية، قائلة: "هناك تفاصيل شخصية، لا أريد الحديث عنها".

وأضافت " الزغبي" في حوارها مع الإعلامية التونسية عائشة فى برنامج " عائشة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلة:" حديثي عن حياتي العاطفية يحرج أطفالي، ولا أريد الحديث في التفاصيل".

وتابعت:" أنا امرأة حرة، وتعاملت مع طليقي بكل احترام ولم أسئ له، وده قدر ومكتوب، وأنا مش مغرومة بأحد وحياتي العاطفية غير موجودة".

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