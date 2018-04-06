نوال الزغبي: أنا امرأة حرة وحياتي العاطفية تحرج أطفالي.. فيديو

رفضت المطربة نوال الزغبي، الحديث عن حياتها الشخصية، قائلة: "هناك تفاصيل شخصية، لا أريد الحديث عنها".



وأضافت " الزغبي" في حوارها مع الإعلامية التونسية عائشة فى برنامج " عائشة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلة:" حديثي عن حياتي العاطفية يحرج أطفالي، ولا أريد الحديث في التفاصيل".



وتابعت:" أنا امرأة حرة، وتعاملت مع طليقي بكل احترام ولم أسئ له، وده قدر ومكتوب، وأنا مش مغرومة بأحد وحياتي العاطفية غير موجودة".

