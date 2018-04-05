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رواد تويتر عن أزمة قناة الشرق الإخوانية: "ماشافوهم وهما بيسرقوا شافوهم وهما بيقسموا"

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:38 م
صدى البلد
شادي عبدالله
تفاعل رواد موقع تويتر مع الأزمة التى تشهدها قناة الشرق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتبث من تركيا، بسبب خلاف مالية بين رئيسها أيمن نور وعاملين بالقناة أسفرت عن فصل عدد منهم واستدعاء الشرطة التركية لفض اعتصامهم في القناة، في الوقت الذي تهاجم فيه برامج القناة الدولة المصرية بزعم أنها لا تراعي حقوق المصريين.

فقال حساب باسم ‏ @ehabmalmasry: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) ... صدق الله العظيم أرادوا بـ #مصر شرًا فأوقعهم الله في شر أعمالهم.

وذكر‏@m7moud_fadl:مش عارف لية كل يوم احس بالندم اني في يوم اتعاطفت مثلا مع ايمن نور ومعتز مطر الايام بتثبت ان كل دول كدابين والشعب المصري هو فقط من يعلم الصح من الخطأ.

ولم يقتصر ردود الفعل على المصريين بل شملت عربا، حيث قال إبراهيم بهزاد: (( ماشافوهم وهم يسرقون شافوهم وهم يتقاسمون )) .. موظفو #قناة_الشرق الاخوانجية في #تركيا قاموا بإعتصام والأمن منع دخولهم القناة بأوامر من #أيمن_نور .. فظهرت الفضائح أكثر .. ‼️

وأكد سعيد ‏ @9otae :#قناة_الشرق أسسها الإخوان و يدعمها اللبراليون حفظ الله مصر من كيد المنتفعين، وكذلك عبدالكريم النقيدان #قناه_الشرق ثوار تركيا تأكلون بعضهم وامتحان لإعلام المعارضة المصرية.

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