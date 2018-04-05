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ثقافة

أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:54 م
صدى البلد
علاء المنياوي
عبر عدد كبير من الأطفال الأيتام عن فرحتهم بالإحتفالية التي نظمها متحف النسيج المصري برئاسة مديره العام د.أشرف أبو اليزيد اليوم الخميس بمناسبة يوم اليتيم.

وحرص أثريو وأمناء المتحف مشاركة الأطفال فرحتهم،وساروا في شارع المعز علي شكل قطار بشري،متجهين إلي مسرح الشاعر لمتابعة الفقرات الفنية التي تضمنتها.

وبدأت الفقرات بإذاعة أغاني الأطفال ومنها"توت توت قطر صغنطوط"للفنان الراحل عبد المنعم مدبولي،والتي تجاوب معها الأطفال كثيرا ورددوها مع أمناء المتحف.

وأكد أمناء المتحف علي أنهم حرصوا علي مشاركة الأطفال فرحتهم،لإدخال البهجة والسرور عليهم،كنوع من المشاركة الوجدانية لهم.
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور
أمناء متحف النسيج والأطفال معا في"قطر صغنطوط"في يوم اليتيم..صور

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